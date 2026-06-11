Молодой спортсмен погиб из-за трагической случайности, его дедушка не выдержал утраты: челябинцы выражают соболезнования близким 21-летнего хоккеиста Егора Ядыкина

Егору Ядыкину был 21 год. Фото: ХК «Норильск»

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» выразил соболезнования родным и близким трагически погибшего игрока ХК «Норильск» Егоря Ядыкина.

— «Черно-белая» семья скорбит вместе с вами, — заявили в клубе.

Гибель молодого спортсмена и его дедушки потрясла не только поклонников хоккея.

Все произошло в городе Салават в Башкортостане. Как сообщает КП-Уфа, молодой человек на машине поехал в лес вместе с дедушкой. С собой у родственников было ружье. По предварительным данным, Егор Ядыкин потянулся за оружием и нечаянно задел спусковой крючок.

Ружейное дуло было направлено в сторону спортсмена. Прогремел выстрел. Полученная хоккеистом рана оказалась смертельной.

Дедушка, на глазах которого так внезапно погиб внук, не выдержал удара и свел счеты с жизнью. Он привез тело Егора домой, остановился в гараже, записал прощальное голосовое сообщение и отправил в семейный чат. Больше его живым близкие не видели.

Хоккеисту Егору Ядыкину был 21 год. Он родился в Салавате, хоккеем занимался с детства. Профессиональную карьеру начал в «Омских ястребах». Контракт с «Норильском» подписал прошлым летом. В ВХЛ нападающий успел выйти на лед в 64 матчах. Близкие и товарищи вспоминают спортсмена как улыбчивого, надежного и отзывчивого человека.

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