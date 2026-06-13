Первые результаты ЕГЭ сообщат челябинским выпускникам не позднее 17 июня

Один из экзаменов можно будет пересдать Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Челябинские одиннадцатиклассники продолжают сдавать выпускные экзамены и с волнением ожидают результатов тестов. Как сообщает 1obl.ru, баллы за ЕГЭ начнут объявлять не позднее 17 июня. Этот день – крайний срок публикации результатов выпускных испытаний по истории, химии и литературе.

Итоги следующих экзаменов обязаны объявить не позднее этих дат:

Русский язык — 23 июня

Математика — 24 июня

Обществознание, физика — 26 июня

География, биология, информатика — 1 июля

Иностранные языки — 3 июля.

Один из экзаменов юноши и девушки смогут пересдать. На вторую попытку выпускникам отвели 8 и 9 июля. Результаты повторных ЕГЭ будут готовы к 21 июля.

Также известны даты, в которые девятиклассникам назовут результаты ОГЭ:

Математика — 17 июня

Предметы, сданные 5 июня (кроме русского и математики) — 18 июня

Иностранные языки, информатика — 19 июня

Предметы, сданные 16 июня — 1 июля

Предметы, сданные 19 июня — 2 июля.

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