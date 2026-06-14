«Наслаждайтесь и завидуйте»: бурая медведица Шкода получила долгожданный бассейн в челябинском зоопарке

Фото: Челябинский зоопарк/ MAX.

Сотрудники челябинского зоопарка устроили настоящий праздник для бурой медведицы по имени Шкода. Ей наконец установили новый просторный бассейн. Хищница сразу же оценила подарок и с головой окунулась в водные процедуры. В соцсетях зоопарка появилось видео, на котором медведица самозабвенно плещется, переворачивается на спину и устраивает настоящий фестиваль брызг.

— Наслаждайтесь (и немного завидуйте — куда ж без этого), — написали сотрудники зоопарка, выложив ролик в официальных аккаунтах.

Перед тем как опробовать новинку, Шкода подкрепилась фруктами и овощами, а затем с явным удовольствием принялась изучать купальню. Она мыла лапы, наслаждалась прохладой и, кажется, была по-настоящему счастлива. В зоопарке шутят, что теперь у них заработал настоящий «медвежий спа-салон».

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