Вместо белого платья — разноцветный костюм: молодожены все чаще выбирают свадьбы с национальным колоритом

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В тренде у современных молодоженов — свадьбы с национальным колоритом. Причем, не просто надеть яркий вышитый костюм вместо белых платья с фатой, но и провести церемонию с соблюдением народных традиций.

Раньше старинную атмосферу создавали на банкетах, а теперь к модной тенденции готовы подключиться и загсы. Так сделали, например, в Крыму по случаю Года единства народов России. Оказалось, что такой опыт уже был.

— Мы решили подобрать и провести несколько церемоний именно в национальных стилях. Для тех, кто намерен провести такую свадьбу, это будет приятным бонусом, — рассказала «АиФ-Крым» заведующая отделом ЗАГС города Симферополя Елена Сливянчук.

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