Оформят льготы и полечат: Единый центр поддержки участников спецоперации открыли в Златоусте

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

Филиал Единого центра поддержки и реабилитации участников спецоперации начал работать в Златоусте. Предполагается, что в него обратится более пяти тысяч бойцов, которые живут в этом городе и соседних района. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на губернатора Челябинской области.

В Центре можно будет получить всю помощь, да еще и недалеко от дома! В организации ведут прием юристы и специалисты МФЦ. Они помогают оформить документы и заявки на льготы, а также консультируют по разным вопросам.

Тут же ведут прием врачи-реабилитологи. Для бойцов оснащены кабинеты физиотерапии и массажа, а также зал адаптивной физкультуры с современным оборудованием.

Для тех, кто пережил ампутацию, создали Школу ходьбы и Школу падения. Там специалисты помогают научиться твердо стоять на протезах. А с близкими бойцов спецоперации работают психологи.

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