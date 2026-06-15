Дорога на отдых: на Южном Урале ремонтируют подъезды к популярным туристическим местам

Дороги уже ремонтируют. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Дороги к популярным местам отдыха полным ходом ремонтируют в Челябинской области. Сейчас работы активно ведут на двух участках, которыми часто пользуются туристы.

На дороге между Миассом и Златоустам ремонтируют 8 км. Там уже положили новый асфальт, сейчас укрепляют обочины. Этим маршрутом пользуются, чтобы доехать до озера Тургояк, к садовым товариществам, базам отдыха и санаториям.

Капитальный ремонт продолжается и на дороге Красноуфимск – Арти – Нязепетровск – Верхний Уфалей – Касли. На 15 км сейчас устраивают основание будущей дороги из щебенки. Тут прокладывают маршрут к Верхнеуфалейскому водохранилищу.

– Летом нагрузка на такие дороги значительно возрастает. Поэтому для нас важно не только приводить их в нормативное состояние, но и создавать комфортные условия для поездок к туристическим объектам, – уверен министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Ксензов.

Всего на Южном Урале в 2026 году планируют отремонтировать 700 км дорог.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.