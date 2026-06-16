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НовостиПроисшествия16 июня 2026 11:50

Оговор по расчету: ложное обвинение в изнасиловании обернулось уголовным делом

В Алтайском крае женщина оговорила двух односельчан из личной неприязни
Ольга ЩАПИНА
Обвиняемая призналась, что оговорила односельчан.

Обвиняемая призналась, что оговорила односельчан.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Женщина оговорила двоих односельчан, заявив о якобы совершенном в отношении нее преступлении сексуального характера, которого на самом деле не было. Расследование уголовного дела завершено в Алтайском крае. Жительницу Рубцовского района обвиняют в ложном доносе о совершении тяжкого преступления.

Как сообщает amic.ru, инцидент произошел в мае 2026 года. По версии следствия, пьяная женщина рассказала соседям о том, что двое местных мужчин якобы совершили в отношении нее противоправные действия. Позднее она написала заявление в полицию и дала показания.

Правоохранители предупредили женщину об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Однако в ходе разбирательства следователи не нашли подтверждений ее словам: причастность указанных мужчин к преступлению не подтвердилась.

Впоследствии обвиняемая призналась, что сообщила ложные сведения. По данным следствия, мотивом для оговора стала личная неприязнь к односельчанам, а также желание таким образом решить собственные бытовые проблемы.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления). В настоящее время расследование завершено, материалы и обвинительное заключение направлены в суд.

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