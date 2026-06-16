Оговор по расчету: ложное обвинение в изнасиловании обернулось уголовным делом

Обвиняемая призналась, что оговорила односельчан. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Женщина оговорила двоих односельчан, заявив о якобы совершенном в отношении нее преступлении сексуального характера, которого на самом деле не было. Расследование уголовного дела завершено в Алтайском крае. Жительницу Рубцовского района обвиняют в ложном доносе о совершении тяжкого преступления.

Как сообщает amic.ru, инцидент произошел в мае 2026 года. По версии следствия, пьяная женщина рассказала соседям о том, что двое местных мужчин якобы совершили в отношении нее противоправные действия. Позднее она написала заявление в полицию и дала показания.

Правоохранители предупредили женщину об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Однако в ходе разбирательства следователи не нашли подтверждений ее словам: причастность указанных мужчин к преступлению не подтвердилась.

Впоследствии обвиняемая призналась, что сообщила ложные сведения. По данным следствия, мотивом для оговора стала личная неприязнь к односельчанам, а также желание таким образом решить собственные бытовые проблемы.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления). В настоящее время расследование завершено, материалы и обвинительное заключение направлены в суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.