Южный Урал накроет смог: в регионе объявлен режим неблагоприятных метеоусловий

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С 23:00 16 июня до 23:00 17 июня на территории большинства городских и сельских поселений Челябинской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. Об этом сообщили на сайте гидрометцентра Челябинска.

Синоптики прогнозируют, что погода будет способствовать накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха. Режим НМУ не затронет такие территории, как Верхнеуфалейский, Карабашский, Кыштымский, Озерский, Снежинский ГО, а также Златоустовский, Миасский, Трехгорный и ряд других муниципалитетов.

- Предупреждение о формировании погоды, способствующей загрязнению воздуха, обычно действует один-два дня. Жителям рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, - напомнили в гидрометцентре.

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