«Всем на работу собираться, а как?»: жители челябинского микрорайона остались без воды после аварии на сетях

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жители челябинского микрорайона «Белый хутор» вновь столкнулись с коммунальной проблемой — на этот раз они остались без холодной и горячей воды. По словам читателей КП-Челябинск, отключения начались еще накануне: после аварии из-за грозы, случившейся 15 июня. Горячую воду им обещали дать к 21:00 16 июня, но она появилась только к 23:00. А сегодня утром, 17 июня, вся вода и вовсе пропала из кранов.

— Мы проснулись без воды, запасов не было. Всем на работу нужно собираться, но как? Соседи сказали, что без воды еще и «Привилегия» осталась, — поделились с «Комсомолкой» жители дома №3 по улице Светлая.

Диспетчерская служба сообщила жителям об аварии на сетях. На момент написания материала появилась информация, что вода начала поступать в квартиры челябинцев. Напомним, собственники жилья в микрорайоне регулярно жалуются на перебои с водоснабжением, прорывы труб и отключения электричества. О непростой ситуации с новыми домами в микрорайоне КП-Челябинск рассказывала ранее.

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