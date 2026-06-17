С детства плавала и играла в баскетбол: гендиректор «ЧБК» Ирина Чернова в спорте выбрала карьеру ТОП-менеджера

Новый гендиректор БК «ЧБК» Ирина Чернова в интервью «КП-Челябинск» рассказала о себе и новой должности. Фото: Юлия НЕСТРУЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В этом баскетбольном сезоне новый генеральный директор «ЧБК» Ирина Чернова вместе с клубом стала победителем чемпионата российской Суперлиги. Она была назначена на эту должность в конце апреля, сменив Ольгу Алейникову, которая работала в клубе на этом посту четыре последних года.

В интервью КП-Челябинск Ирина Чернова рассказала, что спортом она начала заниматься в первом классе в закрытом военном городке Знаменске, что в Астраханской области.

— Мои родители из Челябинска — отец военный, мама — медик. Папу, по долгу офицерской службы, направили в Астраханскую область служить в ракетных войсках… Выбор секций был небольшой. С раннего детства активно занималась плаванием, а в восьмом классе наш учитель физкультуры начал делать упор на занятия баскетболом.

Так она попала в школьную команду, играла на позиции центровой. Тренеры отмечали, что у Ирины Черновой будет хорошее спортивное будущее, но она выбрала другой путь — после школы ее семья вернулась в Челябинск, где она поступила управленческую специальность в ЮУрГУ. — Играла за команду вуза. Позже даже приглашали играть в чемпионате женской Суперлиги. Но я отказалась, выбрав семейные приоритеты и сосредоточившись на управленческой карьере.

Ирина Чернова получила богатый опыт работы на руководящих должностях, работала ведущим специалистом по работе с VIP-клиентами в крупном банке, на протяжении последних пяти лет была начальником златоустовской ватерпольной команды «Динамо-Уралочка». Кстати, за это время ватерпольный клуб стал обладателем Кубка России, двукратным чемпионом России, серебряным призером чемпионата России, а также дважды завоевал бронзовые медали, а также курировала проведение крупных баскетбольных турниров.

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