Южноуральцев приглашают исполнить патриотические песни

Фото: Игорь Ушаков

Открыт прием заявок на участие в IV Открытом фестивале – конкурсе патриотической песни «УРАЛЬСКАЯ ЗЕМЛЯ 2026», участие в конкурсе могут принять жители Южного Урала – талантливая молодежь от 14 до 35 лет, в трех номинациях: солисты, ансамбли и хоры.

Конкурс пройдет в 2 этапа: 1 этап (заочный) вокальное мастерство оценят вокальные эксперты, заслуженные деятели культуры и искусства, заслуженные артисты России, и по итогам онлайн – заявок жюри определит участников допущенных к финалу проекта, который пройдет с 19 по 22 августа в городе Златоусте! За 4 дня проведения фестиваля участников вновь ожидает насыщенная программа: конкурсные прослушивания, творческие встречи и мастер – классы от вокальных наставников, фестивальные программы, а всех гостей и зрителей ожидают яркие концертные программы. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и правительства Челябинской области.

Фестиваль посвящен 81 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, «Дню Государственного флага Российской Федерации» и «Году единства народов России».

Для команды организаторов «Уральская земля» – это особый проект!

— Это миссия, которая с каждым годом собирает вокруг себя всё больше неравнодушных людей. Мы несем свет культуры и сохраняем историческую правду, чтобы молодое поколение знало: настоящее единство рождается не в лозунгах, а в общем деле, в любви к Родине и в желании созидать ВМЕСТЕ. В Год единства народов России МЫ особенно остро чувствуем: МЫ — единое целое. МЫ — неделимы» – сообщил Учредитель АНО «Уральская земля», Алексей Ковин.

Организаторами фестиваля являются: АНО «Уральская земля» по реализации социально – культурных проектов, министерство культуры Челябинской области, администрация Златоустовского городского округа, вокальный проект «Status-Men».

Фестиваль реализуется при поддержке: президентского фонда культурных инициатив, губернатора Челябинской области А.Л.Текслера, правительства Челябинской области, АНО «Дирекция фестивальных и культурно – массовых мероприятии Челябинскои области», управления культуры Администрации Златоустовского городского округа, дворца культуры «Металлург» Златоустовского городского округа.