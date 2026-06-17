Суд оставил под стражей экс-сотрудников правительства Челябинской области

Бывшие чиновники еще месяц проведут под стражей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Бывший вице-губернатор Челябинской области Александр Богашов и бывший управделами губернатора и правительства региона Роман Менжинский останутся под стражей. В СИЗО они пробудут минимум до 22 июля. Такое решение принял Басманный районный суд Москвы.

Экс-чиновников задержали сотрудники ФСБ по делу о строительстве на территории губернаторской резиденции. По версии следствия, Богашов и Менжинский причастны к незаконному возведению оздоровительного комплекса за 50 млн рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.