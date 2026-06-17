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НовостиОбщество17 июня 2026 16:31

Суд оставил под стражей экс-сотрудников правительства Челябинской области

Роман Менжинский и Александр Богашов не смогли выйти из СИЗО
Елена КОЛЧИНА
Бывшие чиновники еще месяц проведут под стражей

Бывшие чиновники еще месяц проведут под стражей

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Бывший вице-губернатор Челябинской области Александр Богашов и бывший управделами губернатора и правительства региона Роман Менжинский останутся под стражей. В СИЗО они пробудут минимум до 22 июля. Такое решение принял Басманный районный суд Москвы.

Экс-чиновников задержали сотрудники ФСБ по делу о строительстве на территории губернаторской резиденции. По версии следствия, Богашов и Менжинский причастны к незаконному возведению оздоровительного комплекса за 50 млн рублей.

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