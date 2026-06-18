Нужно поговорить с компьютером, отключенным от интернета: в Челябинской области проходят ЕГЭ по иностранным языкам и информатике

Экзамены пройдут 18 и 19 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области 18 и 19 июня проходят ЕГЭ по информатике и устная часть экзамена по иностранным языкам.

Как сообщили в Челябинском институте развития образования, ЕГЭ по иностранным языкам сдают 1,6 тыс. выпускников. Почти все они выбрали английский, но шесть человек предпочли китайский, еще шесть – французский, трое – немецкий и двое – испанский.

Чтобы сдать экзамен, одиннадцатиклассники садятся перед компьютером без подключения к интернету и наговаривают ответы в микрофон.

Информатику сдают 4,1 тыс. выпускников. Они также должны выполнять задание за компьютером.

Результаты выпускных испытаний по иностранным языкам объявят не позднее 3 июля, по информатике – не позднее 1 июля.

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