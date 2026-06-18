Занятия в воссозданном Челябинском танковом училище начнутся 1 сентября

Фото: Наиль Фаттахов

Губернатор Алексей Текслер пообещал, что Челябинская область окажет всю необходимую помощь в воссоздании Челябинского танкового училища. Об этом глава региона заявил во время обращения к депутатам областного Заксобрания 18 июня.

— Важным решением этого года стало восстановление работы Челябинского танкового училища, — сообщит Алексей Текслер. — Это своевременное решение, мы благодарим президента, правительство, министерство обороны. Мы прошли большой путь неоднократно вместе с ветеранами и неравнодушной общественностью выходили с этой инициативой, и вот наконец она нашла поддержку. Уже с 1 сентября в обновленное училище придут первые курсанты.

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