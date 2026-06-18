Для строящегося университетского кампуса в Челябинске выбрали название

Фото: Наиль Фаттахов

Губернатор Алексей Текслер в обращении к депутатам Заксобрания Челябинской области впервые озвучил название, которое выбрали для строящегося межуниверситетского кампуса.

— Кампус получит объединяющее для нас всех название «Южный Урал». Это наш край, который мы любим, ценим, верим в его будущее, — заявил Алексей Текслер.

Губернатор добавил, что к сентябрю шесть новых гостиниц на территории кампуса смогут принять более 3 тыс. студентов, а в следующем году должно завершиться строительство научно-образовательного комплекса.

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