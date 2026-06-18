В Челябинской области разделят полномочия губернатора и главы правительства

Фото: Наиль Фаттахов

В Челябинской области изменится порядок управления. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер во время обращения к депутатам Заксобрания.

— Исходя из необходимости особого внимания к вопросам управления в части политического и стратегического руководства, к вопросам безопасности, я принял решение о переходе к модели управления регионом, в которой полномочия губернатора области и председателя правительств региона будут разделены, — заявил Алексей Текслер.

Губернатор добавил, что на Южном Урале учредят должность председателя областного правительства. Председатель будет отвечать за исполнение бюджета, реализацию госпрограмм, а также решать, как воплотить в жизнь поручения губернатора.

— Это потребует изменений в Устав области. Законопроект будет внесен незамедлительно по окончании обращения, — уточнил Алексей Текслер и порекомендовал депутатам поддержать поправки.

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