Челябинским садоводам придется заплатить 100 тысяч рублей за скопившийся рядом с участками мусор

Садоводческому товариществу назначили штраф Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура проверила СНТ «Искра» в Курчатовском районе Челябинска и обнаружила нарушения.

Садоводы долгое время не подавали заявки на вывоз мусора с контейнерной площадки.

Как сообщили в прокуратуре Челябинской области, из-за скопления мусора СНТ привлекли к административной ответственности. За несоблюдение требований в области охраны окружающей среды дачникам придется выплатить штраф в 100 тыс. рублей.

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