Приобщиться к истории через все органы чувств: на Аркаиме стартует новый фестиваль

20 июня в музее-заповеднике «Аркаим» состоится тематический женский день Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В музее-заповеднике «Аркаим» 19 июня стартует новый фестиваль «Ветер времени», посвященный летнему солнцестоянию. В течение трех дней гостей ждут экскурсии, лекции, концерты, кинопоказы и интерактивные площадки.

– Программа «Ветер времени» – это попытка объединить историческую и археологическую информацию с удивительным культурологическим феноменом, которым является Аркаим, – рассказала генеральный директор музея-заповедника «Аркаим» Елена Кондрашина.

Одной из главных премьер станет перформанс-лекция «Авангард как молитва», посвященная влиянию иконописных традиций на творчество русских авангардистов. Ее покажут вечером 19 июня.

На рассвете 21 июня на территории древнего поселения пройдет экскурсия-перформанс «Город солнца», которая объединит историю Аркаима, театрализованное действие и этническую музыку.

– Мы предлагаем нашим посетителям приобщиться к Аркаиму через все органы чувств: зрение, осязание, слух, обоняние и вкус. И приготовили для наших посетителей сразу несколько необычных премьер, – отметила Елена Кондрашина

20 июня на фестивале состоится тематический женский день. В программе – арт-медиация, экскурсии, показ этно-коллекции одежды и мастер-класс по интуитивной живописи.

Также для гостей выступят группа «Белогорье» из Миасса и семейный дуэт Пермяковых из Челябинска. Фестиваль продлится до 21 июня и пройдет в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

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