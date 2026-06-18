Челябинский суд оставил в силе изъятие активов ОПГ «Махонинские»* на 1,3 млрд

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Челябинский областной суд утвердил изъятие активов у участников признанного экстремистским объединения «Махонинские»* на сумму около 1,3 млрд рублей. Решение вступило в силу после рассмотрения апелляционных жалоб на постановление Советского районного суда Челябинска от 6 февраля 2026 года.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Челябинской области, 17 июня 2026 года апелляционная инстанция оставила без изменений решение суда первой инстанции об обращении имущества в доход государства. Попытки обжаловать его предприняли 11 человек, которых ранее суд признал участниками запрещенного экстремистского объединения.

Ранее, 14 ноября 2025 года, Советский районный суд Челябинска по иску Генеральной прокуратуры РФ признал объединение «Махонинские»* экстремистским и запретил его деятельность на территории России. Тогда же в доход государства было обращено имущество участников группы общей стоимостью около 5,2 млрд рублей. В январе 2026 года это решение подтвердил Челябинский областной суд. Позднее Генпрокуратура направила второй иск, расширив перечень участников объединения и потребовав обратить в доход государства дополнительные активы, включая недвижимость, доли в компаниях и иное имущество.

*объединение признано экстремистским и запрещено в России

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