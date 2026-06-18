Челябинские школьники собрали деньги на дрон, который спас десятки жизней бойцов

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Школьники из Челябинска помогли спасти жизни бойцов СВО с помощью квадрокоптера. О том, как это произошло, рассказали журналисты chel.aif.ru.

Ученики 11-го лицея Челябинска вместе с Народным фронтом собрали 385 тысяч рублей на благотворительной ярмарке, чтобы помочь российским военнослужащим в зоне СВО. Ребята продавали изделия, сделанные своими руками, и за несколько часов смогли накопить средства, которые направили на закупку техники.

На собранные деньги был приобретен квадрокоптер, который передали 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Тогда никто не предполагал, насколько важную роль он сыграет в боевой работе.

В один из майских дней оператор БПЛА с помощью этого дрона обнаружил в небе вражеский октокоптер, на борту которого находились 82 мины, предназначенные для сброса на позиции российских военных. Благодаря своевременным действиям угрозу удалось нейтрализовать.

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