Спасти жизнь может каждый: жителям Челябинской области предлагают стать донорами костного мозга

Фото: Светлана Макеева. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области все больше внимания уделяют теме донорства костного мозга, ведь речь идет о шансах на жизнь для пациентов с тяжелыми заболеваниями крови, которым часто может помочь только трансплантация.

Сегодня Россия развивает собственный федеральный реестр доноров костного мозга. Это стало особенно актуально после того, как санкционные ограничения фактически закрыли доступ к международным базам. Раньше поиск подходящего донора за рубежом мог стоить более 20 тысяч долларов — почти 2 миллиона рублей по курсу ЦБ. И это только первый этап лечения.

Как отмечают специалисты, работа по формированию отечественного регистра уже идет, однако база пока остается небольшой — порядка 140 тысяч человек на всю страну. Для сравнения: в ряде европейских стран донором является каждый восьмой житель.

О мифах и реальности донорства рассказала изданию «Губерния» председатель Челябинского регионального отделения Российский Красный Крест Анастасия Попова. По ее словам, страшные представления о процедуре, когда якобы «иглой берут костный мозг из позвоночника», в большинстве случаев не имеют ничего общего с реальностью.

В 98% случаев речь идет о заборе стволовых клеток из крови. Донору заранее вводят препарат, который стимулирует их выход в кровоток, после чего кровь пропускают через специальный аппарат — сепаратор. Он отделяет нужные клетки и возвращает остальную кровь обратно. Процедура занимает около 4–5 часов. Лишь в редких случаях (около 2%) применяется пункция тазобедренной кости под анестезией.

Стать потенциальным донором может любой гражданин России от 18 до 45 лет. Для этого достаточно сдать мазок эпителия — процедура напоминает ПЦР-тест. Типирование проводится за счет государства, а данные попадают в федеральный регистр.

Дальше все решает генетика: совпадение донора и пациента встречается примерно в одном случае на 10 тысяч. Поэтому, чем больше людей в базе, тем выше шанс спасти чью-то жизнь.

При полном совпадении донора и пациента начинают готовить к трансплантации, при этом их личности остаются строго конфиденциальными. Познакомиться они смогут только спустя два года после процедуры, и то при обоюдном согласии.

Южноуральцам, которые хотят войти в регистр доноров костного мозга, рекомендуют обращаться в станции переливания крови Федерального медико-биологического агентства при Федеральное медико-биологическое агентство.

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