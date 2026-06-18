Задержанный за взятку бывший замгубернатора Фалейчик останется в СИЗО до 18 июля

Андрея Фалейчика задержали в феврале 2026 года. Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП".

Бывший заместитель губернатора Челябинской области и экс-глава Копейска Андрей Фалейчик останется в СИЗО как минимум до 18 июля 2026 года. Такое решение принял Басманный районный суд Москвы, продлив арест еще на месяц. В апреле меру пресечения продлевали до 19 июня.

Фалейчик проходит по делу о взятке в 1,88 млн рублей. По версии следствия, деньги он получил, когда руководил администрацией Копейска. Взамен, как считают правоохранители, чиновник поспособствовал оформлению договора аренды имущества детского лагеря «Юность» в интересах коммерческой структуры.

Расследование еще продолжается. Ранее предполагалось, что его завершат к 19 июня, однако сроки сдвинулись. Сразу после задержания Фалейчика этапировали в Москву, чтобы минимизировать влияние возможных связей в регионе. Позже, в апреле, его ненадолго доставляли в Челябинск для проведения следственных действий.

Напомним, Фалейчика задержали 12 февраля 2026 года сотрудники регионального управления ФСБ совместно со следователями центрального аппарата СК России. В отношении него возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

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