В Челябинске артисты и библиотекари поучаствуют в забеге на пляже

Фестиваль пройдет 21 июня на Шершневском пляже Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Работники челябинских музеев, театров и библиотек поучаствуют в состязании «Бежим навстречу культурной столице». Забег на 2,5 километра пройдет в полдень 21 июня на Шершневском пляже. Он посвящен получению Челябинском звания Культурной столицы-2027.

Необычный забег станет частью фестиваля «Акватлон.74». На пляже состоится также региональный чемпионат и первенство Челябинска по двоеборью. Участникам соревнований предстоит преодолеть дистанцию вплавь, а потом на суше, бегом.

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