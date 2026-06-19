ЦКС поддержал эковолонтеров Челябинска

Фото: предоставлено ЦКС

Карьер в центре города является излюбленным местом отдыха челябинцев – голубая гладь воды и сосновый лес притягивают людей со всех районов. К сожалению, отдыхающие часто не убирают за собой, что негативно сказывается на облике водоема и экологии.

В эти выходные челябинские активисты решили навести там порядок. Вооружившись перчатками и мешками, они собрали с береговой линии 150 кг отходов. Волонтеры не только разобрали завалы мусора, но и рассортировали отдельно ПЭТ-бутылки, пластиковые крышки, алюминиевые банки и стекло. «Центр коммунального сервиса» завершил уборку – водитель мусоровоза забрал все мешки и отвез на сортировочный комплекс. Оттуда собранные отходы отправятся на переработку.

ЦКС регулярно помогает волонтёрам в уборке территорий. Ранее регоператор вывез 60 мешков мусора после субботников в парке Гагарина и с берега Шершней. По словам организаторов, помимо привычных пластиковых бутылок в числе находок оказались рыболовные сети, купальник и старый мангал.

– Мы видим, что челябинцы стали бережнее относиться к природе – в выходные выходят на субботники, убирают общественные пространства и на практике учатся разделять отходы. Такие акции становятся важными просветительскими мероприятиями. Мы, как региональный оператор, всегда поддерживаем подобные инициативы и обеспечиваем цивилизованный вывоз. Только совместными усилиями мы сделаем нашу область действительно чище, – отметили в пресс-службе ЦКС.