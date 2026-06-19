Тревогу забила мать: челябинской омбудсмен добилась операции для осужденного

У мужчины оказался разрыв связок. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В аппарат уполномоченного по правам человека обратилась жительница Челябинской области: ее сын, находящийся под стражей в местном СИЗО, перенес операцию на колене, но после вмешательства его состояние только ухудшилось. Женщина утверждала, что парню нужна срочная помощь, а медики ее не оказывают.

Правозащитники оперативно выехали в изолятор и пообщались с обвиняемым лично. Мужчина пожаловался на острую боль при каждом шаге, хотя осмотры, по его словам, проводились. В ответ на официальный запрос из медчасти пришло заключение: состояние признано удовлетворительным, экстренное хирургическое вмешательство не требуется, но консультация травматолога обещана.

- Понимая, что человек действительно страдает, мы продолжили настойчиво добиваться оказания оперативной медицинской помощи, регулярно запрашивали информацию о состоянии здоровья и сроках направления на обследования, - рассказала челябинский омбудсмен Юлия Сударенко.

В итоге мужчину вывезли на диагностику в гражданскую больницу. Там врачи заподозрили разрыв связок — серьезное повреждение, требующее операции. К тому моменту обвиняемого уже этапировали в колонию для дальнейшего отбывания наказания. Позже осужденного госпитализировали в клиническую больницу № 3, где провели операцию.

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