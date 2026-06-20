В Челябинской области стартовала приемная кампания: абитуриенты будут поступать по новым правилам

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С 20 июня в Челябинской области стартовала приемная кампания в вузы и колледжи. В этом году регион рассчитывает набрать около 25 тысяч студентов — на бюджет и платное обучение.

Все больше выпускников выбирают инженерные, естественно-научные и педагогические направления. При этом вузы активно сотрудничают с работодателями, чтобы повысить востребованность выпускников на рынке труда. Об этом рассказал министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке на пресс-конференции «АиФ-Челябинск».

— Мы видим, как инженерно-техническое и педагогическое образование активно развиваются. Хотя традиционные специальности, которыми сильны университеты нашего региона, также предлагают абитуриентам интересные возможности. Поэтому я бы советовал не гнаться за каким-то трендом, а смотреть на увлечения и таланты ребенка, исходя из них выбирать экзамены ЕГЭ и поступать в вуз по интересующему направлению, — подчеркнул Виталий Литке.

Но абитуриентам в этом году придется учитывать и новые правила. Во-первых, изменился целевой набор. Теперь это не проценты, а конкретные места — с указанием работодателей, вузов и программ. Во-вторых, исчезла возможность подать документы через сайты вузов. Остались только три варианта: через «Госуслуги», лично или по почте.

Есть изменения и для выпускников колледжей. Поступить без ЕГЭ теперь можно только по своей специальности.

Появилось и новое правило — «день тишины». В день выхода приказов о зачислении уже нельзя передумать и поменять согласие.

Как и раньше, можно выбрать до пяти вузов и расставить приоритеты. Однако тянуть до последнего не стоит: сроки уже известны. Тем, кто поступает на бюджет без вступительных испытаний, нужно подать документы до 25 июля. Тем, кто будет сдавать внутренние экзамены в вузе, — до 20 июля. Приемная кампания в вузы продлится до 15 августа.

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