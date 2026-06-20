Река Миасс вышла из берегов и подтопила дорогу в районе ТРК «Родник»

Фото: читатель КП-Челябинск

В Челябинске река Миасс частично вышла из берегов и подтопила дорогу в районе ТРК «Родник». Об этом 20 июня сообщили читатели КП-Челябинск.

— Под мостом у «Родника» затопило дорогу, тут даже утка с утятами плавает, — рассказала местная жительница, отправив фото и видео в редакцию.

В Челябинске подтопило дорогу в районе ТРК "Родник"

В администрации города пояснили, что повышение уровня воды в реке Миасс связано с увеличением сброса на гидроузле Шершневского водохранилища. Это была плановая мера, необходимая для предотвращения переполнения в период сильных дождей, накрывших Челябинск в июне.

— Был увеличен сброс воды через гидроузел Шершневской плотины, из-за чего поднялся уровень реки. Служба «ЭВИС» мониторит ситуацию на месте. Ожидаем понижения уровня, все под контролем, — сообщили в мэрии.

Напомним, ранее дорогу под мостом у ТРК «Родник» затапливало в марте. Несмотря на то, что для безопасности там перекрывали проезд, устанавливали специальные знаки и просили водителей искать пути объезда, внедорожник выехал на затопленный участок и заглох. Тогда фотографии новенького Haval посреди огромной лужи облетели все соцсети.

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