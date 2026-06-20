Режим беспилотной опасности отменен в Челябинской области днем 20 июня

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20 июня в 16:07 в РСЧС Челябинской области сообщили об отмене режима беспилотной опасности на территории региона.

Напомним, режим был введен субботним утром, в 10:14 часов. Позже, после полудня, беспилотную опасность объявили на территории Курганской области. Там пока не объявляли отмену.

Кроме того, в субботу 20 июня кроме Челябинской и Курганской области, в режиме беспилотной опасности жили жители Свердловской, Тюменской областей, Пермского края и Башкортостана.

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