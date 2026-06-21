«Сюда хочется воды, чтобы она журчала»: Николай Цискаридзе предложил установить фонтан у Кафедрального собора в Челябинске

Это уже второй визит Николая Цискаридзе в Челябинск. Фото: Людмила Ковалева, ИА «Первое областное»

Свой очередной визит в Челябинск народный артист России Николай Цискаридзе начал с экскурсии в Кафедральный собор. Артист уже второй год подряд приезжает в столицу Южного Урала со своими воспитанниками - женским классом Академии русского балета имени Вагановой, чтобы выступить на фестивале «В честь Екатерины Максимовой» и провести встречу с поклонниками.

Фото: Людмила Ковалева, ИА «Первое областное»

Маэстро прибыл в город накануне и отправился с экскурсией в Кафедральный собор. Как пишет 1obl.ru, ключарь Христорождественского собора протоиерей Игорь Шестаков провел для гостя экскурсию по нижнему и верхнему храму. В верхнем храме, куда артиста доставили на лифте, сейчас создают мозаику.

- Николай Максимович очень воцерковленный человек и общаться было приятно, - прокомментировали Игорь Шестаков встречу.

Фото: Людмила Ковалева, ИА «Первое областное»

Особенно Цискаридзе понравился монумент, посвященный Собору Архистратига Михаила и небесному воинству. Общественный деятель Ирина Текслер рассказала, что район, где расположен храм и скульптура, «живой» - много жителей, ледовая арена, у собора также планируют открыть детскую площадку.

- Сюда хочется воды, чтобы она журчала, - сказал Николай Цискаридзе, предложив установить в сквере фонтан.

Фото: Людмила Ковалева, ИА «Первое областное»

Уже сегодня, 21 июня, артист проведет творческую встречу, а после состоится фестиваль. В прошлом году Николай Цискаридзе дал большое интервью «Комсомолке» и высоко оценил получившейся материал.

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