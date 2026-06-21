Иномарка за 1,1 миллиона, которой не существует: южноуралец попался на уловку мошенников

Мошенникам ушли деньги от продажи старого авто и накопления. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Троицке 41-летний местный житель стал жертвой интернет-мошенников, попытавшись купить автомобиль из-за границы. Вместо машины он получил пустой счет и потерял больше миллиона рублей, рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

Все началось с рекламы в мессенджере: некая фирма обещала быструю доставку импортных авто. Сайт продавца выглядел солидно — дизайн копировал известную платформу по продаже таких машин, поэтому мужчина не заподозрил подвоха. Он связался с менеджером, выбрал подходящую модель и перевел 800 тысяч рублей — деньги, вырученные от продажи своего прежнего автомобиля. Затем, по требованию «продавца», добавил еще несколько сотен тысяч, доведя общую сумму до 1,1 миллиона рублей.

Но после завершения «сделки» менеджер перестал выходить на связь, телефоны компании молчали, а обещанный автомобиль так и не появился. Поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию.

Сейчас в Межмуниципальном отделе МВД России «Троицкий» решают вопрос о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

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