Сотрудница больницы выиграла 700 тысяч рублей в лотерею: на что она потратит куш

Деньги женщина планирует потратить на ремонт. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Женщина выиграла в лотерею 700 тысяч рублей! Такой крупный выигрыш получила кастелянша краевой больницы Перми. О своем счастье она узнала из телетрансляции розыгрыша – сверяла выпавшие числа со своим билетом.

Как сообщает Пермское издание Business Class, женщина купила билет спонтанно и не рассчитывала на такой куш. К слову, одним из победных чисел стал день рождения ее сына.

Сотрудница больницы хочет потратить выигрыш на ремонт недавно купленной квартиры.

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