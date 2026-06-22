19 га аграрного шоу: в Челябинской области пройдет «День поля – 2026» с дронами, дегустациями и сельхозтехникой

Фото: ООО «Деловые события»

24 июля в Челябинской области превратят 19 га пашни в центральную аграрную сцену Урала — XIV Сельскохозяйственная выставка «День поля – 2026» в поселке Тимирязевский (Чебаркульский район) обещает не просто показ техники, а живое полевое шоу. Организаторы — Министерство сельского хозяйства Челябинской области и компания «Деловые события» при поддержке Правительства региона. Генеральный партнер – АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ».

Выставка ежегодно собирает более 150 экспонентов со всей России. Ожидается свыше двух тысяч посетителей: от глав агрохолдингов и фермеров до механизаторов, технологов и представителей власти.

Главное отличие «Дня поля» от павильонных смотров — возможность испытать технику в реальных условиях. На площади больше 25 футбольных полей развернутся не только статичные стенды, но и показы техники, где тракторы, комбайны, самоходные опрыскиватели и беспилотные агродроны будут работать на глазах у публики. Для растениеводов заложены демонстрационные делянки с перспективными сортами зерновых и масличных культур — здесь наглядно видна разница в урожайности, засухоустойчивости и иммунитета к болезням.

Интеллектуальным центром программы станет агрономическая сессия — большой разговор о том, почему вовремя обновленный сорт может спасти урожай, а пренебрежение апробацией — обернуться убытками. На одной сцене соберутся известные ученые и практики, которые каждый день работают на земле. Ксения Ванина из Челябинского филиала «Россельхозцентра» честно объяснит, чем рискует фермер, работающий без сертификации посевов. Василий Ломакин из «СИТНО» сообщит, какие гибриды реально выживают и дают отдачу в условиях Урала. Святослав Лебедев и Сергей Мироненко из Федерального научного центра биологических систем и агротехнологий РАН поделятся тонкостями договорного семеноводства, а главы КФХ — те, кто проверяет все на собственных полях, — приведут живые цифры урожайности и предупредят об ошибках, которые лучше не повторять. Такой формат даст аграриям не теорию, а готовые решения, которые можно применять сразу после возвращения с выставки.

Не менее яркими обещают быть события для молодежи и гостей. Утром стартует слет агроклассников в рамках проекта «Агронаставники», а днем сельская молодежь будет защищать проекты на конкурсе грантов от «Росмолодежь. Гранты». Журналистов и блогеров ждет медиа-пикник. Впервые в программе — гастрономический фестиваль уральской кухни; весь день будет работать фермерская и ремесленная ярмарка. А ближе к вечеру на главной сцене разыграют ценные призы от партнеров и организаторов — для участия достаточно заполнить анкету утром в зоне регистрации.