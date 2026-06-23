Могли в любой момент остаться без попечения: после вмешательства челябинского омбудсмена военнослужащий вернулся к детям в Магнитогорск

Мать из Магнитогорска больше не могла ухаживать за детьми из-за болезни. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко рассказала, как помогла военнослужащему из Таджикистана воссоединиться с детьми в Магнитогорске. К омбудсмену обратилась бывшая супруга военнослужащего-контрактника, который служил в Республике Таджикистан. Сама женщина с двумя детьми, 4 и 7 лет, жила в Магнитогорске. Ей поставили тяжелый диагноз «злокачественные новообразования с метастазами» и присвоили первую группу инвалидности

У экс-супруга же истек загранпаспорт, и долгое время он не мог оформить новый документ. Из-за болезни женщина уже почти не имела сил воспитывать детей в одиночку и не могла лечь на химиотерапию.

— Ситуация требовала срочных мер, — рассказала Юлия Сударенко. — Мы обратились к Генеральному консулу Российской Федерации в Республике Таджикистан. Военнослужащему в ускоренном порядке был оформлен загранпаспорт. Параллельно нам удалось добиться предоставления военнослужащему двухнедельного отпуска.

Дальше челябинский омбудсмен добилась, чтобы мужчину прикомандировали к военному комиссариату в Магнитогорске, чтобы он взял на себя заботу о детях. Однако военнослужащего вновь направили в Таджикистан, куда он забрал малышей. Семья жила на территории воинской части. Правозащитники продолжали обращаться в различные инстанции с требованием ускорить вопрос об увольнении. Спустя несколько месяцев военнослужащего уволили со службы.

— Сегодня благодаря поддержке и участию многих должностных лиц дети могут быть рядом с родным отцом, пока мать продолжает бороться со страшным заболеванием, зная, что им ничего не угрожает, — заключила Юлия Сударенко.

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