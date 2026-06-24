«Иллюзия убийства»: испанский триллер-головоломку покажут в Челябинске

28 июня в кинотеатре «Синема Парк» а ТРК «Горки» состоится премьера фильма-головоломки «Иллюзия убийства» (18+). Это испанский психологический триллер с изобретательными сюжетными поворотами, в котором звезда «Бумажного дома» и «Элиты» Хайме Лорэнте оказывается в лабиринте секретов.

Картина, снятая в Испании и Доминиканской Республике, продолжает традицию ярких национальных жанровых хитов — от «Невидимого гостя» до «Ванильного неба» и «Кожи, в которой я живу». Для режиссера Джейкоба Сантаны «Иллюзия убийства» стала полнометражным дебютом.

По сюжету главный герой Марио (Лорэнте) переезжает вместе с родителями и старшим братом Давидом в новый дом. Однажды дождливым вечером он становится свидетелем дерзкого похищения брата. Спустя 19 мучительных дней Давид возвращается, но ведет себя очень странно — он ничего не помнит о случившемся. Марио начинает подозревать, что вернувшийся человек на самом деле не его брат. Пытаясь разобраться в произошедшем, он обнаруживает связь с нераскрытым убийством, которое потрясло город много лет назад. Он понимает: доверять нельзя никому.

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