В 2025 году 81 ребенок вернулся в семью из социальных учреждений

Детей удается возвращать в семьи. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области число воспитанников стационарных учреждений за 2025 год сократилось на 25,7 процента. Такие данные привел аппарат уполномоченного по правам ребенка Челябинской области. При этом 81 ребенок вернулся в кровную семью, а 79 родителей смогли восстановить свои права или снять ограничения благодаря помощи специалистов.

Ключевым инструментом этой работы остается проект «Вызов». В регионе происходит перестройка всей системы работы с семьями в кризисной ситуации — теперь приоритет отдается не изъятию детей, а помощи и дальнейшему сопровождению родителей.

Всего в адрес аппарата уполномоченного по правам ребенка Челябинской области за год поступило более четырех тысяч обращений, проводились личные приемы и выездные проверки.

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