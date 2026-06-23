Арестовали машину, квартиры и 12 млн рублей: в Челябинске судят банкира за 14-миллионную взятку

Банкиров задержали в июне 2025 года. Фото: кадр видео Следственного комитета Челябинской области.

Уголовное дело против двух банкиров, которые за взятку предоставили кредит, передано в Центральный районный суд Челябинска. О завершении расследования сообщает Следственный комитет Челябинской области. 52-летнего экс-сотрудника челябинского филиала одного из крупных банков и бывший главный клиентский менеджер обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Преступление выявили при оперативном сопровождении сотрудников регионального УФСБ.

По данным следствия, с марта 2023 года по январь 2025 года обвиняемый действовал в сговоре с бывшим исполнительным директором — начальником отдела по работе с корпоративными клиентами того же филиала. Вместе они получили от представителя юридических лиц взятку в размере 14 миллионов рублей. Деньги передавались как лично, так и через посредников. Речь идет о руководителе проекта на берегу озера Увильды.

За вознаграждение банкиры открывали невозобновляемую кредитную линию на сумму более 1,5 миллиарда рублей для строительства гостиничного комплекса. Кроме того, они скрывали негативную информацию о взяткодателе и двух коммерческих организациях, которые он представлял, а также помогали решать проблемы, возникавшие в процессе кредитования.

Для обеспечения возможного гражданского иска, штрафных санкций и конфискации имущества следователи наложили арест на собственность обвиняемого. В список попали автомобиль Mazda CX-5, несколько квартир, земельный участок и денежные средства на общую сумму более 12 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело передано в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

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