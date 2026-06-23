Более 15 тысяч мигрантов прошли адаптационные курсы в Челябинской области

Фото: Центр адаптации иностранных граждан в Челябинске.

С начала 2026 года курс социальной и культурной адаптации в Челябинской области прослушали свыше 15 200 трудовых мигрантов и студентов. Занятия проводит профильный центр, который занимается правовым просвещением и интеграцией приезжих.

Лекции проводятся на нескольких площадках: в офисе организации, в Паспортно-визовом сервисе МВД, в отделе по вопросам миграции в Магнитогорске, а также в Центрах тестирования при университетах. Кроме того, специалисты выезжают на предприятия, где трудятся иностранцы, и в учебные заведения.

За первое полугодие эксперты центра побывали на десятках предприятий региона. На встречах с иностранными работниками разбирали вопросы миграционного учета, оформления патента, соблюдения трудового законодательства и ответственности за нарушения. Курс помогает избегать ошибок по незнанию и снижает риск конфликтов в коллективах.

Отдельное направление — работа со студентами. В вузах и ссузах молодым людям рассказывают о документах, сроках пребывания, правилах проживания в общежитиях, а также предупреждают об опасностях мошенничества и вербовки в интернете. Для учащихся адаптационный центр запустил проект по профилактике экстремизма и терроризма «Грани безопасности».

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