Готовность к зиме: в Челябинской области усилят подготовку к отопительному сезону

Все работы должны быть завершены до начала зимнего периода Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Алексей Текслер потребовал усилить контроль за подготовкой к отопительному сезону в Челябинской области. На областном совещании с главами муниципалитетов он заявил, что все работы должны быть доведены до завершения до начала зимнего периода, а паспорта готовности необходимо получить до 20 ноября.

По словам губернатора, в территориях уже проанализировали причины аварий прошлого года и подготовили планы по их устранению. В МинЖКХ региона круглосуточно работает отдел мониторинга аварийных ситуаций.

– Рекомендую главам лично контролировать завершение плановых ремонтов и гидравлических испытаний на сетях тепловодоснабжения и водоотведения, – отметил Текслер.

Также губернатор потребовал внимательно следить за освоением средств, направленных на ремонт коммунальной инфраструктуры, включая все уровни бюджетов и инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций.

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