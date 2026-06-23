263 миллиона из бюджета: в Челябинске суд огласил приговор по делу о растрате

Фото: пресс-служба судебной системы Челябинской области

Советский районный суд Челябинска 23 июня 2026 года вынес приговор по делу о растрате бюджетных средств Челябинской области (ч.4 ст. 160 УК РФ). Речь идет о сумме более 263 млн рублей, выделенных на ремонт, строительство и реконструкцию дорог и мостов.

Фигурантка дела – Екатерина Краснихина, бывший заместитель директора по правовым вопросам филиала АО «Южуралмост» в Москве. Суд признал ее виновной в растрате, совершенной в составе организованной группы.

По материалам дела, схема строилась вокруг завышения начальной максимальной цены контрактов. В нее включались дополнительные резервы на непредвиденные работы и затраты. Далее, как установил суд, при проведении торгов создавались условия, при которых часть участников не допускалась к аукционам или исключалась из них. После этого деньги перечислялись на счета ЗАО «Южуралавтобан» и АО «Южуралмост», откуда и выводились средства.

Краснихина признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил ей 4 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима и штраф 500 тысяч рублей. Отбывание наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Также суд удовлетворил гражданский иск: с Краснихиной взыскан ущерб – 263 971 390 рублей в пользу Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Приговор пока не вступил в законную силу

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