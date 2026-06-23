«Урал» ушел за полцены: торговый комплекс экс-губернатора Юревича продали

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Две челябинские компании, чьи офисы находятся на одном этаже в доме № 290 по проспекту Победы, сошлись на повторном аукционе за торгово-развлекательный комплекс «Урал». Лот достался ООО «Профнедвижимость». Цена – 397,4 миллиона рублей, ровно половина от стартовой.

Торги 23 июня шли на понижение, пока не уперлись в минимальную планку – цену отсечения. Один из участников согласился забрать актив по этим деньгам. Повышать никто не стал. Протокол еще не опубликован, но данные «ГИС. Торги» указывают на «Профнедвижимость». Ее конкурент, ООО «Консалтинговая группа “Профиль”», с прошлого года фиксирует убытки.

Сам комплекс – это 30 тысяч квадратных метров в центре Челябинска. Раньше он принадлежал семье экс-губернатора Михаила Юревича, а в 2024-м перешел государству по иску Генпрокуратуры. Первый аукцион в июне провалился – заявок не было. Сейчас покупатель обязан заключить договор за 10 рабочих дней и полностью рассчитаться в течение 30 дней после оплаты.

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