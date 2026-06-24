В Челябинске автомобилист сбил на пешеходном переходе девушку на электросамокате

В Госавтоинспекции призывают соблюдать ПДД при движении на самокатах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 23 июня в микрорайоне «Парковый» на улице Профессора Благих 24-летний водитель LADA Granta сбил девушку, которая переезжала дорогу по зебре на электросамокате. В Госавтоинспекции Челябинска рассказали, что 18-летния девушка получила травмы, ей потребовалась помощь медиков.

- Проводятся проверки, чтобы установить причину аварии, степень тяжести травм и другие обстоятельства, - прокомментировали в ведомстве и напомнили, что перед пешеходными переходами необходимо спешиваться.

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