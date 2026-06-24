Аркаим, Зюраткуль и Зигальга: на Южном Урале обновят дороги к знаковым местам

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К новым туристическим местам Челябинской области собираются строить дороги. Уже в следующем году власти планируют начать проектирование трассы к археологическому комплексу «Аркаим» и моста через реку Большая Караганка. Об этом, как сообщает издание chel.aif.ru, рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта региона Андрей Ксензов.

Параллельно продолжается ремонт дороги Первуха – Меседа – Тюлюк, которая ведет к национальному парку «Зигальга». До 2028 года здесь должны привести в порядок 33,7 километра трассы. Вместо щебеночного покрытия появится асфальт.

Еще один проект касается национального парка «Зюраткуль». В 2026–2027 годах должны подготовить документацию для строительства участка дороги Сатка – озеро Зюраткуль от границы нацпарка до самого водоема, а также моста через реку Большая Сатка.

На развитие дорожной сети в регионе в 2026 году направят 27 миллиардов рублей. Более пяти миллиардов из этой суммы поступят из федерального бюджета. За год власти рассчитывают привести в нормативное состояние 702,2 километра дорог.

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