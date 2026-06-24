Начни свой путь к успеху: ЮУрГУ принял 1000-го абитуриента

В семье Артема Карташова все мужчины - выпускники ЮУрГУ. Фото: Предоставлено "Комсомолке".

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В Южно-Уральском государственном университете продолжается приемная кампания. Сегодня документы в вуз подал 1000-й абитуриент.

Артем Карташов подал документы на несколько направлений Политехнического института. Сомнений при выборе вуза у будущего студента не возникло, ведь ЮУрГУ стал альма-матер для его старшего брата.

- Я выбрал Южно-Уральский государственный университет, потому что это один из крупных и лучших вузов Челябинска, – рассказал Артем. – Документы я подал на направление электроэнергетики и электротехники. Мой старший брат тоже закончил обучение по этой специальности в ЮУрГУ, и я решил поступить туда же.

Мама 1000-го абитуриента Алена Карташова отметила, что электроэнергетика – это уже «семейное» дело:

- Все мужчины в нашей семье – выпускники ЧПИ. Наш старший сын закончил ЮУрГУ, стал первым в династии электроэнергетиком, поэтому младший ребенок прошел по его стопам.

Юбилейного абитуриента торжественно поздравил директор Политехнического института ЮУрГУ Михаил Иванов.

- Безусловно для нас ценен каждый абитуриент. Буквально на днях мы чествовали первого абитуриента, а сегодня уже тысячный! Приемная кампания набирает хороший темп. И особенно ценно то, что тысячный абитуриент сделал свой выбор в пользу Политехнического института, – подчеркнул Михаил Иванов.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ЮУрГУ

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