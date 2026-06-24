Муса Джалиль в бронзе: в Кунашаке появился памятник поэту-фронтовику

Фото: Администрация Кунашакского муниципального округа

В селе Кунашак открыли памятник татарскому поэту и Герою Советского Союза Мусе Джалилю. Бюст установили рядом со школой, ученики которой участвуют в конкурсе «Джалиловские чтения» и знакомятся с творчеством поэта-фронтовика.

На церемонию приехала делегация Татарстана во главе с заместителем премьер-министра республики Василем Шайхразиевым. Он отметил символичность события – памятник открыли на следующий день после 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны.

Глава Кунашакского района Рамиль Вакилов заявил, что бюст станет для школьников напоминанием о подвиге поколения победителей. Представитель правительства Челябинской области Дмитрий Семенов добавил, что памятник поможет сохранить память о Мусе Джалиле и привлечет молодежь к изучению его наследия.

Муса Джалиль ушел на фронт в первые месяцы войны, в 1942 году попал в плен и продолжил писать стихи. Позже они вошли в цикл «Моабитские тетради». В 1944 году поэта казнили в Берлине, а его имя стало символом мужества и стойкости.

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