Оштрафовали, выдворили и закрыли въезд на пять лет: 35 нелегалов выслали из Челябинской области через пункт «Бугристое»

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

24 июня через пункт пропуска «Бугристое» на границе Российской Федерации покинули страну 35 иностранных граждан. Принудительное выдворение осуществили сотрудники спецподразделения ГУФССП России по Челябинской области.

Все эти люди были выявлены сотрудниками Управления по вопросам миграции ГУ МВД региона в ходе профилактических рейдов. Суд признал их виновными по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда либо режима пребывания в стране). Каждому выписали штраф и назначили принудительное выдворение за пределы России. Кроме того, на ближайшие пять лет им запрещен въезд на территорию РФ.

Фото: ОСН ГУФССП России по Челябинской области

До исполнения решения о высылке нарушители находились в Центре временного содержания иностранных граждан, где ожидали сбора необходимых документов и судебных решений.

В ГУ МВД по Челябинской области отметили, что это уже не первая масштабная отправка нелегалов из региона. На сегодняшний день судами принято 1039 решений об административном выдворении, а 1585 иностранцам закрыт въезд в страну. Еще 95 мигрантов сейчас ожидают исполнения аналогичных решений в центре временного содержания.

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