Почти 300 тысяч семей получили социальную поддержку в Челябинской области

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Социальную поддержку в Челябинской области получают почти 300 тысяч семей. Такие данные привел губернатор Алексей Текслер по время обращения к депутатам Заксобрания. Всего в регионе действует 76 мер социальной помощи семьям.

Также Алексей Текслер обратился к бизнесу, который также может решать кадровые вопросы при помощи социальной политики.

— Считаю, что также важно, чтобы, к примеру, в наших вузах и на наших предприятиях были ясли или небольшие детские сады временного пребывания ребенка, чтобы мама могла совмещать материнство и самореализацию, — сказал глава региона. — Чтобы предприятия региона все активнее внедряли собственные дополнительные меры поддержки для семей своих работников, когда у них рождаются дети. Такие выплаты — важный показатель социальной ответственности бизнеса. Тем более, что с этого года по поручения президента приняты поправки в Налоговый кодекс, освобождающие от НДФЛ подобные выплаты в размере до 1 миллиона рублей.