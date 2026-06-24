«Мы все эти годы наполняли нашу жизнь культурой»: Алексей Текслер рассказал о развитии культуры в Челябинской области

В Челябинске достроили новый корпус детской филармонии. Фото: пресс-служба губернатора.

Новый корпус детской филармонии в Челябинске откроется в сентябре 2026 года. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер во время ежегодного обращения к депутатам Заксобрания. Глава региона подвел итоги работы по развитию культурной сферы региона.

Одним из ярких примеров создания условий стала областная детская филармония — уже в сентябре этого года откроется ее новый корпус. Юные таланты обучаются и выступают вместе с ведущими коллективами региона. Также наряду с симфоническим оркестром была создана его детская версия. Такая работа получила признание на федеральном уровне.

— Мы все эти годы наполняли нашу жизнь культурой, — отметил Алексей Текслер. — И наша работа получила всероссийское признание. Друзья, Челябинск, а значит, и весь регион — культурная столица России 2027 года. Это признание заслуг нашего региона. И мы хотим вовлечь в этот процесс все наши муниципалитеты. Поэтому мы запустили конкурс «Малая культурная столица» Челябинской области.