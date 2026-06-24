Разыгрывала наркотики среди подписчиков: суд на 13 лет отправил в тюрьму челябинку за сбыт запрещенных веществ

Суд отправил челябинку на 13 лет в колонию. Фото: Валентина ВАГАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Тракторозаводский районный суд Челябинска вынес приговор местной жительнице, которая организовала необычный наркобизнес, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области. Вместо прямых продаж она запустила в мессенджере интернет-магазин, где разыгрывала адреса тайников с запрещенными веществами среди своих подписчиков. Участникам предлагалось выиграть закладку — и один такой «приз» действительно был передан: победитель получил героин массой 0,38 грамма.

Но схема рухнула, когда в марте 2025 года сотрудники правоохранительных органов задержали женщину. При ней обнаружили 15 свертков с героином общей массой 5,38 грамма. Следствие установило, что она действовала в составе группы по предварительному сговору, а ее цель была — сбыт наркотиков неограниченному кругу лиц.

Суд признал подсудимую виновной по двум статьям Уголовного кодекса: за незаконный сбыт наркотиков и покушение на сбыт в крупном размере. С учетом позиции гособвинителя ей назначено наказание — 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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