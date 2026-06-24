Ростехнадзор выяснил причины гибели рабочего на ЧЭМК

Рабочий погиб. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

13 марта 2026 года на Челябинском электрометаллургическом комбинате погиб плавильщик - в момент очистки ковша оборвался канат, установка придавила рабочего. Уральское управление Ростехнадзора завершило расследование ЧП, сообщает пресс-служба.

По мнению ведомства, причинами стали недостатки машин и механизмов из-за тяжелых условий эксплуатации, нарушения техпроцесса и недостаточный контроль за исполнением инструкций при обслуживании кранов.

По итогам расследования принято решение о возбуждении дел об административном нарушении в отношении должностных лиц по ст. ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ (грубые нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

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