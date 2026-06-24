Стало плохо за рулем: в Челябинске водитель LADA Vesta протаранил светофор

Мужчина получил травмы. Фото: Архив "КП".

Сегодня утром, в Тракторозаводском районе на улице Комарова возле дома 69 произошло ЧП. 46-летнему челябинцу, который ехал за рулем LADA Vesta, стало плохо. По данным Госавтоинспекции Челябинска, водитель не справился с управлением, выехал на встречку, врезался в светофор и урну.

- Водитель получил травмы, его увезли в больницу, - добавили в городской ГАИ.

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